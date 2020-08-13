У Білорусі затримали капітана міліції Єгора Ємельянова з Новополоцька, який підтримав протести і подав рапорт про звільнення з правоохоронних органів. Пізніше суд його виправдав.

Про це повідомляє Наша Нива.

Раніше він опублікував в Instagram фотографію посвідчення і погон і написав: “17 років служби закінчені. Моя совість чиста. Міліція з народом”.

Дружина Єгора Марина підтвердила арешт чоловіка:

“Йому подзвонили з роботи. Сказали, що потрібно підійти підписати документи, акт прийому-передачі форменого одягу. Оперативно закрити питання. Ми з ним були на зв’язку, планували в цей день сімейна вечеря. О 17.55 я йому дзвонила, він ще був у відділі , оформляв документи. О 19.55 я подзвонила знову, хотіла домовитися, хто забере нашу молодшу дочку, їй три роки. Він повідомив, що затриманий. За що? Сказав, що поки не знає “, – розповіла вона.

Пізніше стало відомо, що суд оправда Ємельянова і його відпустили. Про це дружина колишнього міліціонера повідомила російській службі BBC.

“Все – пережили, видихнули, чекаємо – я і діти”, – повідомила Марина.