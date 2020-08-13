Про це повідомляє Наша Нива.
Раніше він опублікував в Instagram фотографію посвідчення і погон і написав: “17 років служби закінчені. Моя совість чиста. Міліція з народом”.
Дружина Єгора Марина підтвердила арешт чоловіка:
“Йому подзвонили з роботи. Сказали, що потрібно підійти підписати документи, акт прийому-передачі форменого одягу. Оперативно закрити питання. Ми з ним були на зв’язку, планували в цей день сімейна вечеря. О 17.55 я йому дзвонила, він ще був у відділі , оформляв документи. О 19.55 я подзвонила знову, хотіла домовитися, хто забере нашу молодшу дочку, їй три роки. Він повідомив, що затриманий. За що? Сказав, що поки не знає “, – розповіла вона.
Пізніше стало відомо, що суд оправда Ємельянова і його відпустили. Про це дружина колишнього міліціонера повідомила російській службі BBC.
“Все – пережили, видихнули, чекаємо – я і діти”, – повідомила Марина.
- Раніше повідомлялося, що відомі білоруські журналісти, що працюють на державних теле- і радіоканалах, звільнилися через ситуацію в країні, в знак підтримки протестувальників.