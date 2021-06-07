Про це повідомляє білоруське агенство Белта.

Силовики уточнюють, що підозрюваний влітку 2020 року написав і виконав пісню, текст якої містить образи на адресу глави держави.

Пісню затриманий поширив в соцмережах, а також завантажив на популярні стрімінгові платформи. Затриманий пояснив, що композиція створена під впливом інформації протестного спрямування з деструктивних Telegram-каналів. Пізніше він видалив запис зі своїх інтернет-ресурсів.

Слідчі дали правову оцінку його діям і визнали підозрюваним у кримінальній справі, порушеній за образу президента Республіки Білорусь.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав низку законів, які ще більше обмежують свободу преси та масових заходів у країні.

  • Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь”, який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.
  • Минулого тижня в Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Зранку силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.