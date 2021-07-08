Про це у Facebook повідомила його дружина Адарія Гушнин.

За словами жінки, Мартинович спочатку зник разом з собакою. Впродовж кількох годин вона не могла вийти з ним на зв’язок та з’ясувати усі деталі. Вже тоді жінка підозрювала, що Мартиновича затримали.

Пізніше Гуштин заявила, що в редакції газети, а також в помешканнях деяких працівників проводять обшуки.

Кілька хвилин тому Гушнин повідомила, що силовики в масках привезли Мартиновича та собаку додому. Зараз відбувається обшук.

“Єгора Мартиновича та нашого собаку привезли додому силовики в масках. Відбувається обшук в квартирі. Рідних вигнали з квартири. На яких підставах проводять оперативні дії – досі невідомо”, – зазначила жінка.