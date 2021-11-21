У білоруському таборі мігрантів – потужний спалах коронавірусу

На білорусько-польському кордоні спалах коронавірусу: лише за сьогодні з табору мігрантів госпіталізували близько сотні осіб.

Про це повідомляє білоруське видання Хартыя 97%.

Управління охорони здоров’я Гродненському облвиконкому Людмила Кеда розповіла, що за сьогодні з табору мігрантів через спалах вірусу вивезли майже сотню осіб.

Дітей направляють до дитячої клінічної лікарні, вагітних – до перинатального центру. Одну особу сьогодні госпіталізували у дуже важкому стані.

Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила ускладнення від коронавірусної інфекції, пневмонію, захворювання легенів, шлунково-кишкового тракту.