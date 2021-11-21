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У білоруському таборі мігрантів – потужний спалах коронавірусу

На білорусько-польському кордоні спалах коронавірусу: лише за сьогодні з табору мігрантів госпіталізували близько сотні осіб.

Неділя, 21 листопада 2021, 19:56

Про це повідомляє білоруське видання Хартыя 97%.

Управління охорони здоров’я Гродненському облвиконкому Людмила Кеда розповіла, що за сьогодні з табору мігрантів через спалах вірусу вивезли майже сотню осіб.

Дітей направляють до дитячої клінічної лікарні, вагітних – до перинатального центру. Одну особу сьогодні госпіталізували у дуже важкому стані.

Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила ускладнення від коронавірусної інфекції, пневмонію, захворювання легенів, шлунково-кишкового тракту.

Міграційна криза

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та решти регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було  запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

  • 19 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Верховну Раду закласти в державний бюджет на наступний рік кошти на інженерне обладнання кордонів України з Росією та Білоруссю.
  • Нещодавно Олександр Лукашенко зазначив, що “цілком імовірно”, що його прикордонники допомагали мігрантам перетнути кордон з Польщею. Однак заперечив, що їх привозили навмисно.
Теги: COVID-19, Білорусь, білорусько-польський кордон, Коронавірус, мігранти, нелегальні мігранти, Польща

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