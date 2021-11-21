У білоруському таборі мігрантів – потужний спалах коронавірусу

Про це повідомляє білоруське видання Хартыя 97%.
Управління охорони здоров’я Гродненському облвиконкому Людмила Кеда розповіла, що за сьогодні з табору мігрантів через спалах вірусу вивезли майже сотню осіб.
Дітей направляють до дитячої клінічної лікарні, вагітних – до перинатального центру. Одну особу сьогодні госпіталізували у дуже важкому стані.
Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила ускладнення від коронавірусної інфекції, пневмонію, захворювання легенів, шлунково-кишкового тракту.
Міграційна криза
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.
11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
- 19 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Верховну Раду закласти в державний бюджет на наступний рік кошти на інженерне обладнання кордонів України з Росією та Білоруссю.
- Нещодавно Олександр Лукашенко зазначив, що “цілком імовірно”, що його прикордонники допомагали мігрантам перетнути кордон з Польщею. Однак заперечив, що їх привозили навмисно.