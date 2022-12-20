У більшості областей без опадів, місцями до +7 градусів: прогноз погоди на 20 грудня

За даними синоптиків у вівторок, 20 грудня, у більшості областей без опадів. В окремих регіонах повітря прогріється до +7 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вранці та вдень опади у вигляді мокрого снігу пройдуть на півночі, у решті областей – без опадів та мінлива хмарність.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів у більшості регіонів покажуть від -2 до +3, водночас на Прикарпатті, півдні Одещини та у Криму температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці температура повітря становитиме близько 0 градусів.