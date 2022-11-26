У більшості областей дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 листопада

За даними синоптиків у суботу, 26 листопада, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні майже по всій території України очікуються дощі та мокрий сніг. Без істотних лише у східних та північно-західних областях.

На заході вночі та вранці туман.

У північних областях подекуди налипання мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Протягом доби температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. Трохи тепліше лише на півдні – +1…+6 градусів.

У Києві сьогодні дощі та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби близько 0 градусів.