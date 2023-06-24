У більшості областей дощі та грози, місцями граді і шквали: прогноз погоди на 24 червня

За даними синоптиків у суботу, 24 червня, у більшості областей очікуються дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с. В інших областях вдень короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.

Без опадів лише у південній частині України.

Вітер західний, північно-західний 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +27…+32 градусів, на заході від +19 до +24 градусів.

У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.