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У більшості областей дощі та грози, місцями граді і шквали: прогноз погоди на 24 червня

За даними синоптиків у суботу, 24 червня, у більшості областей очікуються дощі та грози.

Субота, 24 червня 2023, 07:42
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с. В інших областях вдень короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.

Без опадів лише у південній частині України.

Вітер західний, північно-західний 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +27…+32 градусів, на заході від +19 до +24 градусів.

У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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