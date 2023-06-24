У більшості областей дощі та грози, місцями граді і шквали: прогноз погоди на 24 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні у західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с. В інших областях вдень короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру 15-20 м/с.
Без опадів лише у південній частині України.
Вітер західний, північно-західний 5-10 м/с.
Вдень повітря прогріється до +27…+32 градусів, на заході від +19 до +24 градусів.
У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.
- Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.