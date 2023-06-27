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У більшості областей дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня

За даними синоптиків у вівторок, 27 червня, у низці областей дощі та грози. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Вівторок, 27 червня 2023, 07:18
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень на сході, північному сході, заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях – короткочасні дощі з грозами. У решті областей – без опадів.

Вітер західний, північно-західний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині коливатиметься від +17 до +22 градусів, на півдні – +24…+29. У решті регіонів від +20 до +25 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +22…+24 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 27 червня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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