У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 21 червня

За даними синоптиків у середу, 21 червня, значна частина України опиниться у полоні дощів та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні – окрім більшості західних та північних областей – короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Синоптика також попередили, що 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози. Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 градусів, лише у Карпатах від +17 до +22.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.