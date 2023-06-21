У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 21 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень в Україні – окрім більшості західних та північних областей – короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Синоптика також попередили, що 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози. Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.
Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 градусів, лише у Карпатах від +17 до +22.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.
- Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.