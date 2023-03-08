У більшості областей очікується дощ: прогноз погоди на 8 березня

За даними синоптиків у середу, 8 березня, у більшості українських областей очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні – окрім півдня – невеликі дощі. У Карпатах – помірні опади.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря на заході, півночі та північному сході становитиме від +6 до +11 градусів. У решті областей – від +10 до +15 градусів. Найпрохолодніше лише у Карпатах – від 0 до +5.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.