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У більшості областей очікуються грози: прогноз погоди на 26 травня

За даними синоптиків у п'ятницю, 26 травня, у більшості областей - грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

П’ятниця, 26 травня 2023, 07:27
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні короткочасні дощі з грозою (у північних областях місцями).

Вітер північний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +21до +26, лише у Карпатах +13…+18 градусів.

У Києві без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Повітря у столиці прогріється до +24…+26 градусів.

Окрім цього синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 26 травня у більшості областей – окрім Київської, Житомирської та Чернігівської – грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Фото: facebook.com/UkrHMC

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