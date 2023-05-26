У більшості областей очікуються грози: прогноз погоди на 26 травня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень в Україні короткочасні дощі з грозою (у північних областях місцями).
Вітер північний 5-10 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від +21до +26, лише у Карпатах +13…+18 градусів.
У Києві без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Повітря у столиці прогріється до +24…+26 градусів.
Окрім цього синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 26 травня у більшості областей – окрім Київської, Житомирської та Чернігівської – грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).