У більшості областей України пройдуть дощі: прогноз погоди на 30 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За повідомленням синоптиків сьогодні вдень майже у всіх українських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.
Оминуть опади лише Вінницьку, Одеську, Миколаївську та більшість північних областей.
У західних областях вночі та вранці місцями тумани.
Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря у більшості областей коливатиметься від +18 до +23 градусів.
Трохи прохолодніше на крайньому заході – +15…+19.
У південних регіонах повітря вдень прогріється до +22…+27 градусів.
У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів.
Синоптики також наголосили, що 30 вересня в Одеській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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