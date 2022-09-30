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У більшості областей України пройдуть дощі: прогноз погоди на 30 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у пятницю, 30 вересня, більшість українських регіонів опиниться у полоні дощів.

П’ятниця, 30 вересня 2022, 07:21
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків сьогодні вдень майже у всіх українських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.

Оминуть опади лише Вінницьку, Одеську, Миколаївську та більшість північних областей.

У західних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря у більшості областей коливатиметься від +18 до +23 градусів.

Трохи прохолодніше на крайньому заході – +15…+19.

У південних регіонах повітря вдень прогріється до +22…+27 градусів.

У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів.

Синоптики також наголосили, що 30 вересня в Одеській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теги: 30 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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