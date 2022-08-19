російсько-українська війна
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У більшості областей України – сонячно та спекотно: прогноз погоди на 19 серпня

Дощі та грози, які декілька днів поспіль, тримали у полоні всю країну, нарешті почнуть відступати і у п'ятницю, 19 серпня, у більшості регіонів буде сонячна та спекотна погода.

П’ятниця, 19 серпня 2022, 07:20
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні без опадів. Повітря вдень прогріється до +26…+30 градусів. На Закарпатті очікується +33…+35.

У центральній частині України дощі та грози пройдуть лише на Дніпропетровщині, у решті регіонів – сухо та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.

На півночі опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів, на Київщині – +28…+30.

На сході сьогодні – дощі та грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30 градусів.

На півдні дощі та грози пройдуть у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, а на Одещині та Миколаївщині – сухо. Повітря прогріється до +26…+30 градусів.

У Києві 19 серпня буде суха та спекотна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 19 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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