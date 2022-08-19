У більшості областей України – сонячно та спекотно: прогноз погоди на 19 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні без опадів. Повітря вдень прогріється до +26…+30 градусів. На Закарпатті очікується +33…+35.
У центральній частині України дощі та грози пройдуть лише на Дніпропетровщині, у решті регіонів – сухо та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.
На півночі опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів, на Київщині – +28…+30.
На сході сьогодні – дощі та грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30 градусів.
На півдні дощі та грози пройдуть у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, а на Одещині та Миколаївщині – сухо. Повітря прогріється до +26…+30 градусів.
У Києві 19 серпня буде суха та спекотна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів.