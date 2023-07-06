У більшості областей вдень дощитиме: прогноз погоди на 6 липня

За даними синоптиків у четвер, 6 липня, у більшості областей України дощитиме.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у західних, північних, більшості центральних областей короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься від +29 до +34 градусів, на півні – до +37. У західних областях та на Житомирщині – +23…+28 градусів. У Карпатах – +17…+22 градуси.

У Києві короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +30…+32 градуси.