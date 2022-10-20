У більшості регіонів пройдуть дощі, подекуди – з мокрим снігом: прогноз погоди на 20 жовтня

За прогнозами синоптиків у четвер, 20 жовтня, у більшості українських областей пройдуть дощі, подекуди - з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у більшості українських областей сьогодні пройдуть дощі. У східних регіонах – помірні опади.

Вночі у північних областях та у Карпатах місцями дощі з мокрим снігом.

Опади оминуть лише західну частину України, а також Одеську та Миколаївську області.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +5 до +10 градусів, на Закарпатті до +12. Трохи тепліше у південних регіонах, де стовпчики термометрів покажуть +9…+14 градусів.

У Києві та області сьогодні невеликий дощ, місяцями – з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві – +6…+8 градусів.