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У більшості регіонів України сонячно і без опадів: прогноз погоди на 24 вересня

За прогнозами синоптиків у суботу, 24 вересня, у більшості регіонів буде сонячно та без опадів. Дощі пройдуть лише у східних, та сусідніх до них областей.

Субота, 24 вересня 2022, 07:20
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході вперше за останні декілька днів буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +12…+15 градусів, на Закарпатті до +17.

У більшості центральних регіонів теж без опадів. Дощі очікуються лише у Полтавській та Дніпропетровській областях. Вдень повітря прогріється до +12…+15 градусів.

На півночі дощитиме лише на Сумщині, а в решті областей – сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14 градусів.

На сході очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 градусів.

Майже у всіх південних областях без опадів, дощі пройдуть лише у Запорізькій області та у Криму. Вдень повітря прогріється до +15…+18 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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