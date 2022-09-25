За прогнозами синоптиків у неділю, 25 вересня, у більшості регіонів буде сонячно та без опадів, за винятком Закарпаття.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході вперше переважно буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +15…+17 градусів. Дощитиме лише на Закарпатті, на решті території – хмарно з проясненням.

У більшості центральних регіонів теж без опадів. Вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів.

На півночі буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів.

На сході очікується сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме від +13 до +17 градусів.

В усіх південних областях сьогодні буде без опадів. Вдень повітря прогріється до +17…+20 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.