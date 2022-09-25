Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході вперше переважно буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +15…+17 градусів. Дощитиме лише на Закарпатті, на решті території – хмарно з проясненням.
У більшості центральних регіонів теж без опадів. Вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів.
На півночі буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів.
На сході очікується сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме від +13 до +17 градусів.
В усіх південних областях сьогодні буде без опадів. Вдень повітря прогріється до +17…+20 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.
- За прогнозами синоптиків у суботу, 24 вересня, у більшості регіонів було без опадів. Дощі пройшли лише у східних та сусідніх до них областей.