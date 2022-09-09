У білшості українських областей сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 9 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у п'ятницю, 9 вересня, більш ніж половину України накриють опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У всіх західних областях сьогодні очікуються сильні дощі, на Закарпатті – з грозами. Температура повітря буде досить різноманітною Зокрема найпрохолодніше – лише +13…+15 градусів на Волині та Рівненщині. Ха Хмельниччині – – від +15 до +17. У Решіт областей від +16 до +20 градусів.

У центрі дощитиме всюди, окрім Полтавської та Дніпропетровської областей. Повітря вдень прогріється до +17…+21 градуса.

На півночі дощі пройдуть лише на Житомирщині, у решті областей – сухо. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +18 градусів.

На сході без опадів. Вдень повітря прогріється до +16…+19 градусів.

На півдні дощитиме всюди, окрім Запорізької області. Температура повітря коливатиметься від +20 до +24 градусів. У Запорізькій області повітря прогріється до +25, а на Одещині – до +26.

У Києві цього дня без опадів. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.