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У більшості українських регіонів сьогодні тепло та сонячно: прогноз погоди на 19 липня

У вівторок, 19 липня, на більшості території без опадів. Волога погода зачепить лише декілька регіонів.

Вівторок, 19 липня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні майже у всіх західних областях буде сонячно, за винятком Хмельницької, Рівненської та Волинської, де пройдуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів. Найпрохолодніше на Рівненщині – +21…+23, а найтепліше на Закарпатті – +25…+27 градусів.

У центральній частині України сьогодні буде без опадів. Температура повітря від +23 до +26 гарусів, за винятком Черкаської області – +21…+23.

У північних регіонах дощитиме. Повсюди, за винятком Київської області – дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +18 до +22 градусів.

На сході без опадів. Температура повітря від +24 до +27 градусів.

У південних регіонах також без опадів з температурою повітря від +24 до +27 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

У Києві сьогодні вдень дощитиме. Стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів.

Теги: 19 липня, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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