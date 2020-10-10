Про це сказано в постанові пресслужби ГУВС Бішкека.
У документі сказано, що встановленим вимогам комендантської години повинні підкоритися всі громадяни. Воно не торкнеться чиновників і силовиків.
“Комендантська година поширюється для всіх громадян, і осіб без громадянства за винятком державних і муніципальних службовців, які працюють, і сприяють діяльності комендатури”, – сказано в документі.
Крім комендантської години, в Бішкеку ввели заборону на продаж зброї і алкогольних напоїв з 6 вечора. У столиці заборонили проведення мітингів, зборів і вуличних походів.
У місті введено спеціальний режим в’їзду і виїзду.
Вранці до Бішкеку направили колони з бронетранспортерів і вантажівок з солдатами.
- 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
- Національний банк Киргизстану припинив роботу системи SWIFT, а також рекомендував банкам тимчасово припинити роботу для запобігання відтоку капіталу з країни.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки вводять війська.