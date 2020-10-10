У Бішкеку, столиці Киргизстану, з 10 жовтня ввели комендантську годину. Вона діятиме з 9 вечора до 5 ранку.

Про це сказано в постанові пресслужби ГУВС Бішкека.

У документі сказано, що встановленим вимогам комендантської години повинні підкоритися всі громадяни. Воно не торкнеться чиновників і силовиків.

“Комендантська година поширюється для всіх громадян, і осіб без громадянства за винятком державних і муніципальних службовців, які працюють, і сприяють діяльності комендатури”, – сказано в документі.

Крім комендантської години, в Бішкеку ввели заборону на продаж зброї і алкогольних напоїв з 6 вечора. У столиці заборонили проведення мітингів, зборів і вуличних походів.

У місті введено спеціальний режим в’їзду і виїзду.

Вранці до Бішкеку направили колони з бронетранспортерів і вантажівок з солдатами.