Про це повідомляють #Букви.
На даний момент у Діденко 1,4 мільйона підписників.
Нагадаємо, на вечірці на честь її дня народження були присутні близько 18 гостей. У розпал святкування учасники заходу вирішили висипати в басейн близько 30 кг сухого льоду.
Згідно з різними версіями, лід повинен був перетворитися на ефектний пар або ж охолодити воду. Але замість цього, потрапивши в басейн, він швидко перейшов в газоподібний стан (перетворився у вуглекислий газ). У високій концентрації газ здатний викликати втрату свідомості і задуха.
У правоохоронних органах Москви уточнили, що три людини, які стрибнули у воду, коли там уже був сухий лід, який створив ефект туману, знепритомніли через вуглекислий газ, що виділився. Фактично вони потонули. Третього загиблого – чоловіка Діденко вдалося реанімувати, але він пізніше помер в лікарні.
Після трагедії Діденко записала кілька “історій” (Stories) в Instagram. Спочатку вона коментувала те, що сталося з лікарні, повідомивши, що її чоловік в реанімації.
Згодом вона знову вийшла “на зв’язок” з підписниками, повідомивши про загибель чоловіка і ще двох осіб. Багато користувачів в Мережі порахували реакцію жінки на загибель чоловіка і друзів неправильною.
Сьогодні, 1 березня, Діденко продовжила публікувати історії. В одній з них вона розповіла, що подарувала доньці ляльку, яку назвали на честь загиблого батька – Валентиною. Блогерка також розповіла, що вона вже поговорила з трьома психологами, після чого їй “стало легше”.
Катерина зазначила, що її чоловік хотів, щоб його кремували і розвіяли прах над полем, тому похорону “в землю” не буде.
У російської блогерки, на день народження якої загинув чоловік та друзі +200 тис. підписників за добу.
А ось такі сторіз вона постить сьогодні. Розумійте, як хочете… pic.twitter.com/IP1TTzOjVM
— Букви (@Bykvu) March 1, 2020
- Раніше дослідники з Університету Західної Фінляндії з’ясували, що регулярні походи в сауну пов’язані зі зниженим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань в літньому віці.