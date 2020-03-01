У Instagram-блогерки Катерини Діденко, під час вечірки якої загинули її чоловік і друзі, всього за добу кількість підписників збільшилася на 200 тисяч чоловік.

Про це повідомляють #Букви.

На даний момент у Діденко 1,4 мільйона підписників.

Нагадаємо, на вечірці на честь її дня народження були присутні близько 18 гостей. У розпал святкування учасники заходу вирішили висипати в басейн близько 30 кг сухого льоду.

Згідно з різними версіями, лід повинен був перетворитися на ефектний пар або ж охолодити воду. Але замість цього, потрапивши в басейн, він швидко перейшов в газоподібний стан (перетворився у вуглекислий газ). У високій концентрації газ здатний викликати втрату свідомості і задуха.

У правоохоронних органах Москви уточнили, що три людини, які стрибнули у воду, коли там уже був сухий лід, який створив ефект туману, знепритомніли через вуглекислий газ, що виділився. Фактично вони потонули. Третього загиблого – чоловіка Діденко вдалося реанімувати, але він пізніше помер в лікарні.

Після трагедії Діденко записала кілька “історій” (Stories) в Instagram. Спочатку вона коментувала те, що сталося з лікарні, повідомивши, що її чоловік в реанімації.

Згодом вона знову вийшла “на зв’язок” з підписниками, повідомивши про загибель чоловіка і ще двох осіб. Багато користувачів в Мережі порахували реакцію жінки на загибель чоловіка і друзів неправильною.

Сьогодні, 1 березня, Діденко продовжила публікувати історії. В одній з них вона розповіла, що подарувала доньці ляльку, яку назвали на честь загиблого батька – Валентиною. Блогерка також розповіла, що вона вже поговорила з трьома психологами, після чого їй “стало легше”.

Катерина зазначила, що її чоловік хотів, щоб його кремували і розвіяли прах над полем, тому похорону “в землю” не буде.

У російської блогерки, на день народження якої загинув чоловік та друзі +200 тис. підписників за добу. А ось такі сторіз вона постить сьогодні. Розумійте, як хочете… pic.twitter.com/IP1TTzOjVM — Букви (@Bykvu) March 1, 2020