Про це повідомило Bloomberg.

Видання підкреслило, що це число є приблизним. Журналісти включили обіцяне, але ще не поставлене озброєння, а також не включають те, яке могли поставити без розголосу.

Танки

  • Члени НАТО, які були країнами колишнього комуністичного блоку, передали 410 танків радянських часів.
  • Велика Британія планує надіслати танки Challenger 2. На сьогодні уряд не підтвердив їхню кількість, але деякі ЗМІ писали про 12 одиниць.
  • Польща заявляла, що передасть “роту” танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть аналогічні зобов’язання;
  • У США та Німеччині досі не визначилися з відповіддю.

20 січня стартує засідання у форматі “Рамштайн”. Під час нього можуть обговорити відправлення більшої кількості танків до України.

Бронетехніка/БМП

  • Колишні країни СРСР передали 300 одиниць, зокрема 250 БМП радянського виробництва;
  • Франція заявила, що може передати невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
  • Німеччина з США планують передати 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно.

Бронетранспортери

  • 1 100 одиниць, серед яких було 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;
  • Понад 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва. Їх передали сім країн: Велика Британія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія;
  • Кілька сотень машин, серед яких броньовані медичні центри;

Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)

  • Близько 925 одиниць. З цього числа – 440 американських M1224 MaxxPros;
  • 90 Bushmasters (Австралія), кілька Wolfhounds й Mastiffs (Велика Британія).

Піхотні мобільні машини

  • Понад 1 540 одиниць, серед яких 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва або Humvees.

Артилерія

  • 300 буксируваних гаубиць: 210 155-мм гаубиць M777 та ще 72 – 105-мм гаубиці зі США;
  • Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 було надіслано на замовлення. Із загальної кількості 20 одиниць є 155-мм гаубицями з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн;

РСЗВ

  • 95 одиниць;
  • 38 HIMARS;
  • понад 40 122-мм РСЗВ часів СРСР з Польщі та Чехії.

ППО

  • 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
  • 8 ракетних батарей NASAMS виробництва США;
  • 37 самохідних танків Gepard (Німеччина);
  • одна американська та одна німецька ракетні батареї Patriot;
  • 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
  • 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;

Також передано декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.