Про це повідомило Bloomberg.
Видання підкреслило, що це число є приблизним. Журналісти включили обіцяне, але ще не поставлене озброєння, а також не включають те, яке могли поставити без розголосу.
Танки
- Члени НАТО, які були країнами колишнього комуністичного блоку, передали 410 танків радянських часів.
- Велика Британія планує надіслати танки Challenger 2. На сьогодні уряд не підтвердив їхню кількість, але деякі ЗМІ писали про 12 одиниць.
- Польща заявляла, що передасть “роту” танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть аналогічні зобов’язання;
- У США та Німеччині досі не визначилися з відповіддю.
20 січня стартує засідання у форматі “Рамштайн”. Під час нього можуть обговорити відправлення більшої кількості танків до України.
Бронетехніка/БМП
- Колишні країни СРСР передали 300 одиниць, зокрема 250 БМП радянського виробництва;
- Франція заявила, що може передати невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
- Німеччина з США планують передати 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно.
Бронетранспортери
- 1 100 одиниць, серед яких було 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;
- Понад 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва. Їх передали сім країн: Велика Британія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія;
- Кілька сотень машин, серед яких броньовані медичні центри;
Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)
- Близько 925 одиниць. З цього числа – 440 американських M1224 MaxxPros;
- 90 Bushmasters (Австралія), кілька Wolfhounds й Mastiffs (Велика Британія).
Піхотні мобільні машини
- Понад 1 540 одиниць, серед яких 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва або Humvees.
Артилерія
- 300 буксируваних гаубиць: 210 155-мм гаубиць M777 та ще 72 – 105-мм гаубиці зі США;
- Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 було надіслано на замовлення. Із загальної кількості 20 одиниць є 155-мм гаубицями з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн;
РСЗВ
- 95 одиниць;
- 38 HIMARS;
- понад 40 122-мм РСЗВ часів СРСР з Польщі та Чехії.
ППО
- 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
- 8 ракетних батарей NASAMS виробництва США;
- 37 самохідних танків Gepard (Німеччина);
- одна американська та одна німецька ракетні батареї Patriot;
- 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
- 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
Також передано декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
- Rheinmetall, німецький збройовий концерн, заявив, що не зможе надати Україні танки раніше 2024 року. Компанія не зможе раніше навіть за умови, що уряд Німеччини схвалить рішення про їхню передачу вже завтра.