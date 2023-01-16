У Bloomberg підрахували, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь. Тим часом наша держава продовжує отримувати техніку.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання підкреслило, що це число є приблизним. Журналісти включили обіцяне, але ще не поставлене озброєння, а також не включають те, яке могли поставити без розголосу.

Танки Члени НАТО, які були країнами колишнього комуністичного блоку, передали 410 танків радянських часів.

Велика Британія планує надіслати танки Challenger 2. На сьогодні уряд не підтвердив їхню кількість, але деякі ЗМІ писали про 12 одиниць.

Польща заявляла, що передасть “роту” танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть аналогічні зобов’язання;

У США та Німеччині досі не визначилися з відповіддю. 20 січня стартує засідання у форматі “Рамштайн”. Під час нього можуть обговорити відправлення більшої кількості танків до України. Бронетехніка/БМП Колишні країни СРСР передали 300 одиниць, зокрема 250 БМП радянського виробництва;

Франція заявила, що може передати невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;

Німеччина з США планують передати 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно. Бронетранспортери

1 100 одиниць, серед яких було 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;

Понад 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва. Їх передали сім країн: Велика Британія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія;

Кілька сотень машин, серед яких броньовані медичні центри;