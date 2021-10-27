Виробник літаків Boeing 737 Max заявив про нові проблеми, виявлені після чергової перевірки. Наразі щомісяця виробляють по 19 таких літаків, але через технічні негаразди це все одно далеко від потрібної кількості - 31.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2019 – 2020 роках літаки класу Max не виробляли протягом 20 місяців через дві аварії, внаслідок яких загинули 346 осіб. Тож до цих літаків тепер вищі вимоги. До того, як передати їх покупцеві та ввести в експлуатацію — літаки проходять більшу кількість технічних та функціональних перевірок, аніж це було раніше.

На початку року в компанії вирішили виробляти по 31 літаку Boeing 737 Max на місяць, але до червня вдалося вийти на показник 16, а у вересні – 19. Основна проблема — технічні негаразди, що виникають час від часу та відсутність потрібних деталей через проблеми на ринку.

У компанії певні, що повернення до попереднього рівня постачань Max та Dreamliner – рішення на шляху до відновлення діяльності Boeing.

У Boeing повідомили, що скоротили виробництво 787 Dreamliner до двох на місяць (мало бути 5).

14 жовтня стало відомо, що у нових літаках компанії Boeing, 787 Dreamliner, знайшли дефекти. Титанові частини літаків виявилися слабшими, ніж потрібно. Це не перший дефект Dreamliner. У липні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що в деяких літаків цього модельного ряду були проблеми з носовою частиною. Потім стало відомо, що частина фюзеляжу не відповідає необхідним стандартам.

Зараз у компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків слід доправити до кінця 2021 року.