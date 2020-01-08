У американській корпорації Boeing прокоментували авіакатастрофу в Ірані та наголосили, що готові допомогти авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомила пресслужба компанії в своєму Twitter-акаунті.

“Це трагічна подія, і ми щиро співчуваємо сім’ям команди і пасажирів. Ми знаходимося в контакті з нашими клієнтами авіакомпанії і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd — The Boeing Company (@Boeing) 8 января 2020 г.



Слід зазначити, що Іран не передасть компанії Вoeing чорну скриньку літака Вoeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України”, який розбився 8 січня.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Посольство України в Ісламській Республіці Іран видалило зі своєї заяви з приводу катастрофи літака Boeing-737 абзац, в якому в якості пріоритетної версії вказувалися технічні причини.

Так, спочатку посольство оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

Згодом коментар зник із сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді. У диппредставництві тепер вказують, що причини катастрофи ще з’ясовуються, а будь-які заяви з цього приводу є неофіційними.