Про це повідомила пресслужба компанії в своєму Twitter-акаунті.

“Це трагічна подія, і ми щиро співчуваємо сім’ям команди і пасажирів. Ми знаходимося в контакті з нашими клієнтами авіакомпанії і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.


Слід зазначити, що Іран не передасть компанії Вoeing чорну скриньку літака Вoeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України”, який розбився 8 січня.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Посольство України в Ісламській Республіці Іран видалило зі своєї заяви з приводу катастрофи літака Boeing-737 абзац, в якому в якості пріоритетної версії вказувалися технічні причини.

Так, спочатку посольство оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

Згодом коментар зник із сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді. У диппредставництві тепер вказують, що причини катастрофи ще з’ясовуються, а будь-які заяви з цього приводу є неофіційними.

  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.