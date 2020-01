Про це повідомила пресслужба компанії в своєму Twitter-акаунті.

“Це трагічна подія, і ми щиро співчуваємо сім’ям команди і пасажирів. Ми знаходимося в контакті з нашими клієнтами авіакомпанії і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd

