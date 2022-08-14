У бою проти російських окупантів загинув льотчик вищого класу Повітряних сил ЗСУ, випускник фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради Антон Листопад. За кілька днів до загибелі пілота нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Про це повідомила адміністрація ліцею.

Листопад навчався у ліцеї з 2005 до 2008 року. Вже у 2010 році він підписав контакт із ЗСУ. Водночас з 2013 по 2018 рік здобував освіту у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

“Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу. Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30 річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон”,– зазначили у повідомленні.

У 2019 році Антона Листопада визнали кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ. Він був учасником бойових дій на сході України. З перших днів повномасштабної війни брав участь у захисті українського неба. За декілька днів до загибелі, за проявлену мужність, відвагу та професіоналізм український пілот був нагороджений президентом України орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

17 вересня 2022 року Антону Листопаду виповнилося б 31 рік.