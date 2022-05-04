4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" вирушив на фронт, щоб захищати Україну.

Про це повідомили канал “Україна 24” та головний редактор каналу іномовлення UATV Олексій Мацука.

Талановитий журналіст, який вирішив на час воєнного стану та активних бойових дій обрати захист Батьківщини на лінії бойових зіткнень з російським агресором. Олександр тримав постійний зв’язок із редакцією.

“Він наш герой, “військкор Махов”, як він сам себе називав при перших зустрічах, а ми до 24 лютого 2022 року всією редакцією намагалися відмовити його від занять саме військовою журналістикою та переключитися на документальну публіцистику. Але суть характеру Сашка виявилася в перші ж дні війни – він, як завжди, чітко, зібрано і по-армійськи витримано повідомив редакцію, що йде на фронт”, – зазначив Мацука.

У редакції зазначили, що втрата є трагедією для колективу, непоправною для України та горем для близьких.

“Дякуємо тобі, воєнкоре Махове, вічна тобі пам’ять, вічна Слава!”, – написав головний редактор.

Олександр Махов – учасник бойових дій на сході України. У 2020 році був єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з міста Ухань.

30 квітня Олександр Махов запостив свій останній допис у Facebook, у якому пояснив ціну захисту України оборонцями. Він закликав пишатися українською армією та вірити у перемогу.

У нього залишилась наречена, з котрою Махов планував побратися після війни.