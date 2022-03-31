Про це у Facebook повідомив волонтер, засновник та керівник благодійного фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега.

Він нагадав, що Тарас Коваль, з позивним “Вальтер”, був героєм календаря з “кіборгами”.

“Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Завжди був готовий дати лекцію, навіть якщо про неї не просили”, – написав волонтер.

Він також додав, що український десантник Тарас Коваль був простою та чесною людиною. На захист України став ще у 2014 році, пройшовши майже все, включно з Донецьким аеропортом. Проте все одно залишався “спокійним флегматом”.

Загинув Тарас Коваль 29 березня, борючись з російськими окупантами під Києвом. Проте, додав волонтер, не варто відчувати жаль або скорботу щодо Тараса Коваля, адже сам “кіборг” точно цього не оцінив би.

“Відчувайте лють. Нехай вона проникне в кожну клітину. І що б ви зараз не робили – робіть це краще і більше. Навіть якщо ви просто ходите на роботу. Робіть її найкраще. Платіть податки. Допомагайте армії. Готуйтесь захищати своє місто чи село. Нехай лють випалить в вас страх, слабкість, нерішучість, зневіру. Щоб ваша рука не знала вагання, коли прийде її час”, – резюмував Віталій Дейнега.