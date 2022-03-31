Про це у Facebook повідомив волонтер, засновник та керівник благодійного фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега.
Він нагадав, що Тарас Коваль, з позивним “Вальтер”, був героєм календаря з “кіборгами”.
“Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Завжди був готовий дати лекцію, навіть якщо про неї не просили”, – написав волонтер.
Він також додав, що український десантник Тарас Коваль був простою та чесною людиною. На захист України став ще у 2014 році, пройшовши майже все, включно з Донецьким аеропортом. Проте все одно залишався “спокійним флегматом”.
Загинув Тарас Коваль 29 березня, борючись з російськими окупантами під Києвом. Проте, додав волонтер, не варто відчувати жаль або скорботу щодо Тараса Коваля, адже сам “кіборг” точно цього не оцінив би.
“Відчувайте лють. Нехай вона проникне в кожну клітину. І що б ви зараз не робили – робіть це краще і більше. Навіть якщо ви просто ходите на роботу. Робіть її найкраще. Платіть податки. Допомагайте армії. Готуйтесь захищати своє місто чи село. Нехай лють випалить в вас страх, слабкість, нерішучість, зневіру. Щоб ваша рука не знала вагання, коли прийде її час”, – резюмував Віталій Дейнега.
- Нагадаємо, командування Повітряних Сил Збройних сил України повідомило про загибель українського майора Степана Тарабалки. Він загинув під час повітряного бою з російськими окупантами.
- Відомо, що боронячи Україну від російських окупантів, загинув чоловік редакторки видання Obozrevatel Ірини, кадровий військовий Віктор Сушков. 30-річний офіцер українських Сил ППО загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області, під містом Охтирка. Перед тим він встигнув збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а може, й сотні життів українців.
- Окрім цього у Харкові загинув Борис Романченко – в’язень нацистської Німеччини, котрий вижив у концтаборах Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але загинув від чергового злочину російських загарбників.