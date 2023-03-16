Про це повідомив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
У 2014 році Юрій Коваленко доєднався як волонтер до гуманітарної місії “Чорний тюльпан”, яка займалася пошуком та вивезенням тіл загиблих під час військових дій на Донбасі. Він вивіз понад 150 тіл.
До початку війни протягом 26 років історик займався пошуками військових поховань часів Другої світової війни. Він брав участь у численних археологічних експедиціях. Зокрема він досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники за наказом російського імператора Петра І.
Саме йому належить відкриття місця розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці, у північній частині колишньої фортеці.
“Людина-легенда для Глухова, Сумщини та України…” — написали в університеті. “Захищаючи Україну від російських загарбників загинув Великий Друг історичного факультету, відомий історик, археолог, краєзнавець, завідувач науково-дослідного відділу Національного заповідника “Глухів” Юрій Коваленко”.
Спільнота факультету висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
“Дякуємо за вірність, справжність та незламність! Вічна пам’ять і дяка ГЕРОЮ!” — додали у повідомленні.
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