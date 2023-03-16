У боях за Бахмут (Донецька область) загинув Юрій Коваленко — відомий український історик, археолог, краєзнавець і випускник історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

У 2014 році Юрій Коваленко доєднався як волонтер до гуманітарної місії “Чорний тюльпан”, яка займалася пошуком та вивезенням тіл загиблих під час військових дій на Донбасі. Він вивіз понад 150 тіл.

У 2020-му підписав контракт із 58-ю мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського. Кандидатську дисертацію у 2021 році захистив вже перебуваючи в лавах ЗСУ.

До початку війни протягом 26 років історик займався пошуками військових поховань часів Другої світової війни. Він брав участь у численних археологічних експедиціях. Зокрема він досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники за наказом російського імператора Петра І.

Саме йому належить відкриття місця розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці, у північній частині колишньої фортеці.

“Людина-легенда для Глухова, Сумщини та України…” — написали в університеті. “Захищаючи Україну від російських загарбників загинув Великий Друг історичного факультету, відомий історик, археолог, краєзнавець, завідувач науково-дослідного відділу Національного заповідника “Глухів” Юрій Коваленко”.

Спільнота факультету висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

“Дякуємо за вірність, справжність та незламність! Вічна пам’ять і дяка ГЕРОЮ!” — додали у повідомленні.