Про це сповістив міський голова Владислав Атрошенко, передає “Укрінформ”.
За словами мера Чернігова, 70 тіл поки залишаються невпізнаними, імена решти вже відомі.
Також 40 осіб офіційно вважаються зниклими безвісти, але, як наголосив Атрошенко, їх фактично можна вважати загиблими”, оскільки востаннє їх бачили біля будівель та автівок, які були знищені російськими солдатами під час обстрілів міста.
Крім того, за підрахунками міського голови, в місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців. Для порівняння – до повномасштабного вторгнення РФ в Україну населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч.
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