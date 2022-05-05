Про це повідомляє “Суспільне”.
Євген Старинець народився 15 травня 1975 року у Вінниці, де здобув освіту правознавця та магістра бізнес-адміністрування. Вперше долучився до медійної спільноти у 2012-му, коли працевлаштувався заступником генерального директора з фінансів у Черкаській обласній державній телерадіокомпанії.
Через 5 років Старинець переміг у відкритому конкурсі на посаду менеджера “Суспільного” в Черкасах, де очолив колектив однодумців, котрі, спираючись на досвід найкращих світових мовників, змінювали підхід до роботи з інформацією. Також мав активну громадянську позицію.
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євген Старинець записався до лав територіальної оборони й згодом був скерований захищати державу на східному фронті.
Прощання із захисником України заплановано на 6 травня.
- Нагадаємо, 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.
- Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв за добу не змінилася — 220. Водночас зросла кількість поранених — понад 407.