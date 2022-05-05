Колишній менеджер філії "Суспільне. Черкаси" Євген Старинець загинув 30 квітня, захищаючи Попасну, що на Луганщині, від російської окупації.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Євген Старинець народився 15 травня 1975 року у Вінниці, де здобув освіту правознавця та магістра бізнес-адміністрування. Вперше долучився до медійної спільноти у 2012-му, коли працевлаштувався заступником генерального директора з фінансів у Черкаській обласній державній телерадіокомпанії.

Через 5 років Старинець переміг у відкритому конкурсі на посаду менеджера “Суспільного” в Черкасах, де очолив колектив однодумців, котрі, спираючись на досвід найкращих світових мовників, змінювали підхід до роботи з інформацією. Також мав активну громадянську позицію.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євген Старинець записався до лав територіальної оборони й згодом був скерований захищати державу на східному фронті.

Прощання із захисником України заплановано на 6 травня.