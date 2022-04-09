У Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста, загинув ветеран АТО та співзасновник мережі піцерій Рафаель Агаєв.

Про це у Facebook повідомив друг Агаєва, також ветеран АТО та засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

Остальцев пригадав, як Рефаель Агаєв вішов захищати Україну у 2014 році, коли Росія почала вторгнення на Донбас. Після повернення з фронту Остальцев та Агаєв зайнялись підприємницькою діяльністю, відкривши мережу піцерій “Pizza Veterano”.

“Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраїна із всім своїм “недонаселенням”, – написав Леонід Остальцев.

Він вислови співчуття рідним та близьким Рафаеля Агаєва та наголосив, що захисник загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста у складі підрозділу Морської Піхоти України.