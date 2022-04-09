Про це у Facebook повідомив друг Агаєва, також ветеран АТО та засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.
Остальцев пригадав, як Рефаель Агаєв вішов захищати Україну у 2014 році, коли Росія почала вторгнення на Донбас. Після повернення з фронту Остальцев та Агаєв зайнялись підприємницькою діяльністю, відкривши мережу піцерій “Pizza Veterano”.
“Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраїна із всім своїм “недонаселенням”, – написав Леонід Остальцев.
Він вислови співчуття рідним та близьким Рафаеля Агаєва та наголосив, що захисник загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста у складі підрозділу Морської Піхоти України.
- Нагадаємо, у бою з російськими окупантами на Луганщині загинув український поет Юрій Руф.
- Раніше у війні проти російських загарбників загинув український воїн, один з “кіборгів” Донецького аеропорту, Тарас Коваль.
- Також повідомлялось про загибель українського майора Степана Тарабалки. Він загинув під час повітряного бою з російськими окупантами.