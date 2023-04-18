Про це сповіщає Daily Beast.

Представник Державного департаменту підтвердив смерть громадянина США в Україні. “З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати”, – прокоментував він загибель Едварда Валтера Вілтона.

Як повідомляє видання з посиланням на дані платформи зі збору коштів GoFundMe, ветеран морської піхоти США Грейді Курпасі також загинув у боях за Україну.