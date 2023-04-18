Про це сповіщає Daily Beast.
Представник Державного департаменту підтвердив смерть громадянина США в Україні. “З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати”, – прокоментував він загибель Едварда Валтера Вілтона.
Як повідомляє видання з посиланням на дані платформи зі збору коштів GoFundMe, ветеран морської піхоти США Грейді Курпасі також загинув у боях за Україну.
“Грейді поїхав тренувати українських солдатів. Через нестачу досвідчених лідерів Грейді очолив загін та повів його в бій, під час якого й загинув”, – йдеться в повідомленні.
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