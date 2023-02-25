Про це повідомляє CNN.

“Ми можемо підтвердити факт загибелі громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв’язок із їхніми родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу”, — сказав 24 лютого речник державного департаменту США.

28-річний Ендрю Пітерс вступив до Міжнародного легіону оборони України. Легіон був створений президентом України Володимиром Зеленським, щоб дозволити іноземним громадянам “долучатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку”, повідомляє офіційний сайт легіону.

“Ендрю добре розумів, що є правильним, а що неправильним. Він відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну. Ендрю був надзвичайно близький зі своїми однополчанами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою”, – йдеться у заяві батьків Пітерса.