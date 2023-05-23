Джерело: Інститут масової інформації, посилаючись на видавництво “Темпора”.
На початку березня 2022 року Мисяк долучився до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Згодом опинився у лавах окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.
ДОВІДКОВО. Ігор Мисяк — поет, прозаїк. Народився 16 червня 1993 року на Львівщині. Навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету. Був учасником Революції Гідності. З осені 2014 до кінця літа 2015 року проходив службу в полку “Азов”, санітаром на “швидкій” і бійцем-рятувальником.
Поет та прозаїк. Лавреат конкурсу “Хортиць дзвони 2018”, фестивалю “Ірпінський Парнас 2018”, конкурсу “Житомир ТЕМ 2019” та фестивалю “Ан Т-Р-Акт 2020”. Друкувався у журналах “Літературний Чернігів”, “Дзвін”, антології “Молоді голоси” та кількох альманахах.
2022 року у видавництві “Темпора” вийшла його дебютна прозова книжка “Завод”.
- 12 травня стало відомо, що, захищаючи Україну від російських окупантів, 9 травня загинув український художник Володимир Чорний. Раніше він працював над декораціями для фільму “Памфір”.
- 9 травня у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо “Дозор”, який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.
- 25 квітня на Київщині, у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку “Азов” Єгором Бартошем на псевдо “Ехо”, котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.
- 21 квітня у Києві попрощалися з народним депутатом 8-го скликання Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які разом загинули у бою проти російських окупантів.