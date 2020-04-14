У 52% українських сімей немає заощаджень або вони незабаром закінчаться, щоб жити на карантині.

Про це в Facebook написав Олексій Дорошенко, засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської обласної ради.

“Уже на початок квітня, за даними Research & Branding Group, 39% українських сімей не мали заощаджень, на які вони могли б протриматися на карантині. А 13% заощаджень вистачило лише на два тижні, і вони закінчаться з дня на день. Тобто 52% українців буде жити в борг, якщо ж звісно, їм дадуть таку можливість. Або будуть економити на харчуванні”, – зазначає Дорошенко.

Лише 7% сімей в нашій країні були готові жити більш 4-х місяців не працюючи.

За словами Дорошенко, для 5% сімей достатньо до 100 грн на день на харчування, що становить менш $4.

“Впевнений, що в цю групу входять переважно пенсіонери та люди, які мають підсобне господарство та роблять запаси. Переважній більшості, а саме 35%, на день на їжу потрібно від 100 до 250грн, 27% – від 250 до 500грн. І лише 13% витрачають на продукти більше 500грн на родину на день”, – зазначає Дорошенко.

Що стосується того, скільки грошей потрібно українцям, щоб продовжувати залишатися на карантині після 24 квітня, то: 16 % буде потрібно до 5 тис. грн на місяць, 32 % – від 5 до 10 тис. грн, 22% – від 10 до 15 тис. грн і 16 % сімей – понад 15 тис. грн.