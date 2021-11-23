Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Автобус був із номерами з Північної Македонії, і більшість пасажирів на борту були туристами, які поверталися з Туреччини.

Повідомляється, що автобус протаранив відбійник на автомагістралі, яка тягнеться на південний захід від столиці країни Софії приблизно о 02:00 за місцевим часом. Сімом людям вдалося вибратися з автобуса, їх госпіталізували до лікарні з опіками.

Офіційні особи розповіли, що автобус повернув з автостради та врізався та відірвав 50-метрову частину відбійника. Але залишається незрозумілим, коли спалахнув автобус, до зіткнення чи після.

Жодні інші автомобілі в цій аварії не постраждали.

Фото: EPA

Офіційно імена жертв поки не називають, але чиновники заявили, що серед них є діти та молодь у віці від 20 до 30 років.

Мер сусіднього села Перник сказав, що автомагістраль на цій ділянці у дуже поганому стані, і там часто трапляються аварії.

Міністр закордонних справ Македонії Бужар Османі повідомив журналістам, що група тренерів поверталася до столиці Скоп’є.

Болгарські ЗМІ повідомили, що автобус їхав у складі колони із чотирьох автобусів і зупинився на автозаправній станції неподалік Софії приблизно за годину до аварії. Інші автобуси без проблем повернулися до Північної Македонії.