Про це пише болгарське видання Novinite.
Одним із затриманих є росіянин Сергій Зоненко, відомий вчений в області кумулятивних боєприпасів. До свого арешту доктор Зоненко керував відділом кумулятивних боєприпасів на “Арсеналі”.
Спецоперацію провели після того, як 3 жовтня стало відомо про зникнення деякої продукції на заводі і пов’язаних з ними документів – інформації, надзвичайно важливої для компанії, і яка представляє інтерес для болгарських або іноземних конкурентів.
Під час розслідування було встановлено, що 24-річний громадянин Литви, 59-річний громадянин Болгарії та 60-річний громадянин Росії працювали на заводі за трудовим договором. Їхня діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями.
Збройний завод “Арсенал” є великим виробником і експортером вогнепальної зброї та боєприпасів. На заводі, зокрема, проводяться різні види стрілецької зброї, гранатомети, артилерійські та зенітні знаряддя.
- Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу Російської Федерації Олександру Змєєвському дипломатичну ноту із заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв’язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетіце у 2014 році.
- 17 квітня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.
- Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.
- Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.