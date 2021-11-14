У болгарській лікарні для хворих на COVID-19 сталася пожежа: є жертви

В ніч проти неділі у болгарському місті Слівен сталася пожежа у лікарні для хворих на COVID-19, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Associated Press.

Як повідомив начальник місцевої пожежної частини Володимир Демирєв, пожежа спалахнула близько 2:40 ночі. Загоряння сталося в кімнаті на четвертому поверсі, де отримували допомогу троє пацієнтів чоловічої статі.

“Двоє пацієнтів померли на місці, а третього було доставлено до лікарні швидкої допомоги, де він помер від важких опіків”, – сказав Демирєв.

Наразі пожежу вже загасили, а влада почала розслідування для встановлення причини.

Нова хвиля випадків коронавірусу пригнічує систему охорони здоров’я Болгарії. У неділю органи охорони здоров’я повідомили про 8178 пацієнтів у палатах для хворих на COVID-19, 745 з них – у реанімації.

7-мільйонна балканська країна залишається найменш вакцинованою серед 27 країн Європейського Союзу, де наразі повністю щеплено менше ніж одну третину її дорослого населення.