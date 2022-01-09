Уряд Болгарії оголосив про перехід на єдину валюту Євросоюзу та визначив часові межі для реалізації цього плану.

Про це повідомляє фінансове видання Bloomberg.

Прем’єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив, що країна чітко налаштована перейти на Євро протягом двох років – до кінця 2024 року. На його переконання, перехід від болгарського лева до Євро має бути обережним і вимагає повномасштабного інформування громадськості.

Якщо не буде достатньої проінформованості, прем’єр побоюється значних політичних потрясінь з боку громадськості.

Наразі Болгарія виходить із затяжної політичної кризи, що відзначалася скандалами з хабарництвом, широко поширеною недовірою до державних інституцій та зростанням нерівності між верствами населення.

Обтяжений обсягом виробництва на душу населення, що перевищує половину середнього по ЄС, уряд прагне запровадити спільну валюту, щоб допомогти економіці скоротити розрив з багатшими країнами.

Однак, близько половини громадян країни, згідно з останніми опитуваннями, переконані, що введення єдиної європейської валюти матиме негативні наслідки, понад 3/4 стурбовані можливістю неправильного встановлення цін під час переходу.

Прогрес Болгарії у взаєморозумінні з ЄС також гальмується через відносини з Росією, з якою її пов’язують культурні та економічні зв’язки, включаючи майже повну залежність, коли йдеться про газ та ядерне паливо.