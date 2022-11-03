У Болгарії парламент підтримав резолюцію, якою пропонували надати Україні військову та технічну допомогу. Переважна більшість парламентарів виступили за таке рішення.

Про це повідомило БГНЕС.

Документ ініціювали політсили ГЕРБ-СДС і “Демократична Болгарія”. За нього проголосувало 175 парламентарів, зокрема партія колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Стефана Янева Bulgarian Rise.

Проти було 49 голосів. Серед них – проросійські “Відродження” і Болгарська соціалістична партія. Ще три партії утрималися від голосування.

Відтак уряд Болгарії має подати проєкт рішення про постачання зброї Україні до парламенту. Термін складає 30 днів.

Депутат проєвропейської партії “Продовжуємо зміни” Даніель Лорер називав цинічним той факт, що Болгарія зберігає велику кількість радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни. Натомість лідерка болгарських соціалістів Корнелія Нінова казала, що постачання зброї Україні зробить їхню країну стороною конфлікту.

Військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, але безпосередньо не постачають її до України.