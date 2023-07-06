Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський ймовірно відвідає Болгарію. У зв’язку з цим в столиці Софії посилили заходи безпеки.

Джерело: bTV News

Рух транспорту в районі Ради міністрів перекрито. На місці працюють численні патрулі та жандармерія.

Поліція присутня навколо будівлі Національних зборів, в аеропорту, а також у всьому районі.

Сьогодні вранці прем’єр-міністр Болгарії Микола Дєнков підтвердив візит Зеленського до столиці країни.