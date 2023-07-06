Джерело: bTV News

Рух транспорту в районі Ради міністрів перекрито. На місці працюють численні патрулі та жандармерія. 

Поліція присутня навколо будівлі Національних зборів, в аеропорту, а також у всьому районі. 

Сьогодні вранці прем’єр-міністр Болгарії Микола Дєнков підтвердив візит Зеленського до столиці країни.

  • Новий уряд Болгарії намагатиметься усунути посередників у постачанні озброєння Україні, аби збільшити військову підтримку Києву, змінивши позицію попередніх кабінетів і президента країни.
  • “Болгарське національне телебачення” (БНТ) почало трансляцію українськомовних випусків новин, які орієнтовані на вимушено переміщених українців.
  • Державне агентство національної безпеки Болгарії на доручення генерального прокурора розпочне розслідування правомірності реалізації антиросійських санкцій, введених Євросоюзом.
  • Парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.