Про це повідомляє Болгарське національне радіо.
За словами власника компанії Еміліана Гербера, вибух стався через те, що боєприпаси, які зберігалися на складі, були застарілі. Водночас заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що загрози населенню немає.
“Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О 4:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі”, — зазначив він.
Варто зазначити, що компанія “ЕМКО” з 2014 року постачає боєприпаси Україні. За даними The New York Times росіяни здійснили кілька замахів на власника компанії та знищили склади зброї.
Раніше, після того, як чеська влада звинуватила росіян у причетності до серії вибухів на складах зброї у 2014 році, в результаті яких загинули двоє людей, в електронному листі The New York Times Гербер визнав, що він зберігав боєприпаси на чеському складі і, що його компанія відправляла військове обладнання в Україну після 2014 року.
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