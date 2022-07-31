Сьогодні, 31 липня, близько 16:00 у Болгарії стався вибух на території складу боєприпасів компанії "ЕМКО", яка з 2014 року постачає їх в Україну.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

За словами власника компанії Еміліана Гербера, вибух стався через те, що боєприпаси, які зберігалися на складі, були застарілі. Водночас заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що загрози населенню немає.

“Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О 4:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі”, — зазначив він.

Варто зазначити, що компанія “ЕМКО” з 2014 року постачає боєприпаси Україні. За даними The New York Times росіяни здійснили кілька замахів на власника компанії та знищили склади зброї.