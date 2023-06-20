У Болгарії виявили майже 400 сайтів, які створили зловмисники для поширення російської пропаганди, включно з фейками та дезінформацією. На початку 2022 року деякі з них увійшли до топрейтингу сайтів.

Джерело: Euractiv.

Інформацію проаналізував Фонд гуманітарних і соціальних досліджень. В аналізі зазначено, що швидке поширення російської пропаганди всередині країни пов’язано зі зростанням мережі сайтів, які її публікують.

Дослідники вказали на винятково високу активність у Facebook протягом усього 2022 року. Всього у дослідженні нарахували 25 692 постів в групах і 19 987 на сторінках. Водночас пости зібрали понад 7,6 мільйона взаємодій.

“Сторінки, які подаються не як інформаційні, а як комерційні або розважальні, поширюють пропаганду, і у такий спосіб вона задовольняє ширший інтерес”, – йдеться в аналізі.

Попри пропаганду частина дезінформації не прижилася. Зокрема віра в силу російської зброї зменшується, а схвалення президента Росії Володимира Путіна впало втричі.