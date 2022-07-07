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“Є переведення в посольство Росії, яке потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції на цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК”, – заявив міністр фінансів Болгарії Асен Василев.
Російське посольство стверджує, що гроші призначені для виплати зарплат. Глава Мінфіну Болгарії пояснив, що блокування перерахунку відбулося автоматично на підставі санкцій ЄС через війну в Україні. У посольстві РФ у Софії підтвердили інформацію про блокування переказу, але відмовилися від коментарів.
Голова парламентської групи партії “Є такий народ” Тошко Йорданов назвав блокування рахунків “дурістю”, зазначивши, що російська сторона у відповідь може заблокувати рахунки болгарських дипломатів у Москві.
Міністерство закордонних справ Болгарії наприкінці червня ухвалило рішення скоротити чисельність російських дипломатів, які працюють у країні, до рівня, що не перевищує кількості болгарських дипломатів у РФ. Відомство передало російському послу список із 70 дипломатів РФ, яким належало залишити межі Болгарії до півночі 3 липня.
РФ вимагала від Болгарії скасувати висилку дипломатів. Посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що поставить перед російською владою питання про закриття посольства в Софії. У Болгарії відмовилися виконувати вимоги РФ, зазначивши, що не визнають ультиматумів. Глава МЗС РФ Сергій Лавров пообіцяв вжити заходів у відповідь.
- Нагадаємо, 22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.
- Вже 28 червня Болгарія звернулася до РФ з проханням відкликати 70 співробітників свого посольства в Софії до 3 липня, заявивши, що російська сторона повинна зменшити присутність свого посольства у країні.
- На тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.