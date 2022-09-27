Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян залишити територію РФ, рекомендувавши "розглянути можливість виїзду у найкоротший термін".

Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.

Відомство закликало громадян утриматися від поїздок до РФ та пояснило це “ускладненою ситуацією”.

Водночас тим, хто залишається, порадили виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати розвиток ситуації.

У разі виникнення необхідності болгар закликали зв’язатися з посольством у Москві та генеральним консульством у Санкт-Петербурзі.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про “часткову мобілізацію”. Після цього по всій країні відбулися протести — протестувальників масово затримували.