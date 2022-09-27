Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.
Відомство закликало громадян утриматися від поїздок до РФ та пояснило це “ускладненою ситуацією”.
Водночас тим, хто залишається, порадили виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати розвиток ситуації.
У разі виникнення необхідності болгар закликали зв’язатися з посольством у Москві та генеральним консульством у Санкт-Петербурзі.
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про “часткову мобілізацію”. Після цього по всій країні відбулися протести — протестувальників масово затримували.
- В РФ почали активно видавати повістки представникам інтелігенції з центральних районів та власникам приватного бізнесу. Кремль має намір ліквідувати громадян, які можуть вийти протестувати проти війни.
- Лише за тиждень на територію ЄС в’їхало майже 66 000 громадян РФ, що на понад 30% більше проти показника минулого тижня.
- Естонська прикордонна охорона в ніч на понеділок упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян РФ від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.