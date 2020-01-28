У Болівії вперше за останні 18 років виявили рідкісний вид "скляних" жаб.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, трьох “скляних” або “прозорих” жаб знайшли в національному парку Карраско під час пошуку рептилій і земноводних, яким загрожує гідроенергетичний проєкт.

Крихітні амфібії мають вагу всього 70-80 г, а розміри – 19-24 мм. Їх шкіра настільки прозора, що внутрішні органи рептилій можна побачити крізь їх животи.

Жаб доставили в центр охорони амфібій Кайри, де вчені сподіваються заохотити їх до розмноження.

“Повторне відкриття цього виду вселяє в нас надію щодо майбутнього “скляних” жаб – одних з найбільш харизматичних амфібій в світі – а також і щодо інших видів”, – зазначили фахівці.