Про це повідомив “Енергоатом“.
Росіяни разом з компанією “Росатом” продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу. Зокрема на покрівлі п’ятого енергоблока була облаштована кулеметна позиція. Ще вони розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.
Росіяни продовжують будувати військові споруди та укріплення навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни використовують Запорізьку АЕС для забезпечення власних військових потреб. Раніше російські загарбники відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.
- 6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.
- Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.
- На думку Пентагону, обстріли ЗАЕС “демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту”. Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.