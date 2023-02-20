Росіяни розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ на Запорізькій АЕС. Військові готують їх для перекидання на донецький напрямок.

Про це повідомив “Енергоатом“.

Росіяни разом з компанією “Росатом” продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу. Зокрема на покрівлі п’ятого енергоблока була облаштована кулеметна позиція. Ще вони розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

Росіяни продовжують будувати військові споруди та укріплення навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни використовують Запорізьку АЕС для забезпечення власних військових потреб. Раніше російські загарбники відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.