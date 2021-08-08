У неділю, 8 серпня Україна вичерпала річний запас природних ресурсів (вода, чисте повітря, ґрунт тощо), які планета здатна відновити протягом року. Наразі країна живе “у борг” перед природою.

Про це свідчать підрахунки міжнародної організації Global Footprint Network.

Фахівці організації проводять розрахунок природних ресурсів для кожної країни та світу загалом. Зокрема, вони повідомляють, коли люди починають використовувати природних ресурсів більше, ніж зможе відновити планета за рік.

За даними організації, день екологічного боргу для всієї планети настав 29 липня. Катар і Люксембург найшвидше витратили свої річні природні ресурси – 9 і 15 лютого відповідно.

У Global Footprint Network кажуть, що цьогоріч людство на 4,6% у порівнянні з минулим роком збільшило свій екологічний слід. Зокрема викиди вуглецю збільшилися на 6,6%.

Показник річного запасу розраховують ще з 1986 року. Зазначається, що з кожним роком перетин межі відновлення планетарних ресурсів настає раніше. Проте цього не відбулося у 2020 році, коли світ паралізувала пандемія коронавірусу.

Торік природні ресурси закінчилися на місяць пізніше — 22 серпня. За висновками експертів, повпливала пандемія.

День екологічного боргу для України минулого року настав 24 липня, у 2019-му — 29 липня, у 2018-му — 27 липня, у 2017-му — 12 липня.