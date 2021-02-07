Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.
“Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту “Бориспіль” попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком”, – сказано в повідомленні.
“Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату – близько 2 млн гривень”, – додали на митниці.
Фото: Київська митниця
Остаточну вартість партії визначать пізніше.
Зазначимо, що препарат “Лірика” використовують для зняття симптомів “ломки” у людей з наркозалежністю.
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