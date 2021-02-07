В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, який намагався вивезти до Стамбулу дві валізи медичного препарату "Лірика" компанії Pfizer вартістю в 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

“Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту “Бориспіль” попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком”, – сказано в повідомленні.

“Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату – близько 2 млн гривень”, – додали на митниці.

Фото: Київська митниця

Остаточну вартість партії визначать пізніше.

Зазначимо, що препарат “Лірика” використовують для зняття симптомів “ломки” у людей з наркозалежністю.