В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, який намагався вивезти до Стамбулу дві валізи медичного препарату "Лірика" компанії Pfizer вартістю 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

“Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту “Бориспіль” попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком”, – йдеться у повідомленні.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Вилучено 151,2 тисячі таблеток препарату. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату – близько 2 млн гривень.

Фото: Київська митниця

Остаточну вартість партії визначать пізніше.

Зазначимо, що препарат “Лірика” використовують для зняття симптомів “ломки” у людей з наркозалежністю.